Посол Украины в Казахстане Врублевский принёс извинения за высказывания о русских

Посол Украины в Нур-Султане Пётр Врублевский принёс извинения за высказывания о русских. На данный момент он пребывает в отпуске, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принёс свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", — сказал он.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Врублевский подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал посла на ковёр и выразил протест. При этом Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала от министерства объявить его персоной нон грата.