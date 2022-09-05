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5 сентября, 11:30

Посол Украины в Казахстане Врублевский принёс извинения за высказывания о русских

Посол Украины в Нур-Султане Пётр Врублевский принёс извинения за высказывания о русских. На данный момент он пребывает в отпуске, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принёс свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", — сказал он.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Врублевский подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал посла на ковёр и выразил протест. При этом Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала от министерства объявить его персоной нон грата.

Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Ранее на высказывание украинского посла отреагировали и в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении россиян. СК РФ начал оценку высказываний дипломата.

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Григорий Воронцов

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