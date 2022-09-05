НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 11:15

Палатку чуть не разорвало в клочья: Спасатели показали, что творилось на Ключевской сопке за несколько дней до пропажи туристов

Камчатские спасатели показали, что происходит с палаткой при ветре в 20–25 м/с

Камчатские спасатели из КГКУ "ЦОД" показали архивное видео, которое позволяет понять, что творится с палаткой при ветре в 20–25 метров в секунду.

Сильный ветер чуть не снёс палатку на высоте 1450 метров. Видео © КГКУ "ЦОД"

"Господи, помоги! Если меня сдует вместе с палаткой, унесёт чёрт знает куда... Если меня найдут, я ещё живой!" — сказал оператор.

После этих слов порывы ветра начинают трясти палатку с такой силой, что кажется, будто её вот-вот оторвёт от земли. Видео было снято 29 августа на высоте 1450 метров, скорость ветра в тот день достигала 20–25 м/с.

Стала известна судьба троих туристов, застрявших на вулкане Ключевской

Стала известна судьба троих туристов, застрявших на вулкане Ключевской

Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.

Обложка ©

Скрин видео КГКУ "ЦОД"

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров