Палатку чуть не разорвало в клочья: Спасатели показали, что творилось на Ключевской сопке за несколько дней до пропажи туристов

Камчатские спасатели из КГКУ "ЦОД" показали архивное видео, которое позволяет понять, что творится с палаткой при ветре в 20–25 метров в секунду.

Сильный ветер чуть не снёс палатку на высоте 1450 метров. Видео © КГКУ "ЦОД"

"Господи, помоги! Если меня сдует вместе с палаткой, унесёт чёрт знает куда... Если меня найдут, я ещё живой!" — сказал оператор.