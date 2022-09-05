Палатку чуть не разорвало в клочья: Спасатели показали, что творилось на Ключевской сопке за несколько дней до пропажи туристов
Камчатские спасатели показали, что происходит с палаткой при ветре в 20–25 м/с
Камчатские спасатели из КГКУ "ЦОД" показали архивное видео, которое позволяет понять, что творится с палаткой при ветре в 20–25 метров в секунду.
Сильный ветер чуть не снёс палатку на высоте 1450 метров. Видео © КГКУ "ЦОД"
"Господи, помоги! Если меня сдует вместе с палаткой, унесёт чёрт знает куда... Если меня найдут, я ещё живой!" — сказал оператор.
После этих слов порывы ветра начинают трясти палатку с такой силой, что кажется, будто её вот-вот оторвёт от земли. Видео было снято 29 августа на высоте 1450 метров, скорость ветра в тот день достигала 20–25 м/с.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.
Скрин видео КГКУ "ЦОД"