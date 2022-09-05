Танк Т-34 сам доехал до постамента в Ивангороде на границе с Эстонией

Советский танк Т-34 своим ходом добрался до постамента в Ивангороде Ленинградской области, где будет красоваться в качестве памятника. Официальное открытие планируется на 11 сентября, но установка завершится уже сегодня.

Т-34 своим ходом добрался до постамента в Ивангороде, где он будет красоваться в качестве памятника. Видео © Telegram / Пресс-служба Ленобласти

"Будущий экспонат Ивангорода — танк Т-34 — своим ходом двигается к постаменту. Боевая машина не просто на ходу: танк также участвовал в парадах на Красной площади", — сообщили в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Боевая машина будет установлена перед погранпереходом в Эстонию и станет точной копией снесённого эстонскими властями в Нарве танка-памятника Т-34. Стоит отметить, что жители города не могли пропустить такое событие и следовали за будущим экспонатом до самого постамента.