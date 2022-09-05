Байдена призвали больше не выпускать на волю своего "внутреннего Муссолини"
The Washington Times сравнила Байдена с Бенито Муссолини
Обозреватель газеты The Washington Times Шерил Чамли сравнила президента США Джо Байдена с диктатором фашистской Италии Бенито Муссолини. По мнению журналистки, американский лидер всё чаще использует "язык ненависти", несовместимый с американской идеологией единства. И последний тому пример — выступление Байдена в Филадельфии, в котором тот жёстко прошёлся по всем последователям Республиканской партии и сторонникам Дональда Трампа.
"Где же любовь к Америке как всеобщему плавильному котлу? Скорее Байден выпустил на волю своего внутреннего Бенито Муссолини. Его риторика разобщала. Его тон был гневным. Его мишенью были все консерваторы — то есть 74 с лишним миллиона американцев, которые проголосовали за Дональда Трампа", — написала Чамли.
Она добавила, что Штатам эта ненавистная риторика нужна сейчас "примерно так же, как американским гражданам пули в голову".
Ранее Байден в очередной раз заявил о полуфашистской идеологии среди ряда представителей Республиканской партии. А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила крайне консервативные круги Республиканской партии в том, что они "атакуют демократию", а также "права и свободы" в стране, "используют угрозы насилия". После этого конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джексон обрушился с критикой на администрацию Джо Байдена из-за заявления "об угрозе демократии и свободе", якобы исходящей от наиболее преданных сторонников Трампа. Он подчеркнул, что Карин Жан-Пьер своим высказыванием, по сути, объявила войну половине страны.
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Getty Images / The Print Collector, Nathan Howard. Коллаж © LIFE