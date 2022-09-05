Байдена призвали больше не выпускать на волю своего "внутреннего Муссолини"

Обозреватель газеты The Washington Times Шерил Чамли сравнила президента США Джо Байдена с диктатором фашистской Италии Бенито Муссолини. По мнению журналистки, американский лидер всё чаще использует "язык ненависти", несовместимый с американской идеологией единства. И последний тому пример — выступление Байдена в Филадельфии, в котором тот жёстко прошёлся по всем последователям Республиканской партии и сторонникам Дональда Трампа.

"Где же любовь к Америке как всеобщему плавильному котлу? Скорее Байден выпустил на волю своего внутреннего Бенито Муссолини. Его риторика разобщала. Его тон был гневным. Его мишенью были все консерваторы — то есть 74 с лишним миллиона американцев, которые проголосовали за Дональда Трампа", — написала Чамли.

Она добавила, что Штатам эта ненавистная риторика нужна сейчас "примерно так же, как американским гражданам пули в голову".