ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 10:58
19481

Военный эксперт Артамонов: Россия применит новое вооружение при штурме Авдеевки

Россия в ходе спецоперации на Украине использует новейшее вооружение. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Артамонов в беседе с "Украиной.ру".

По его словам, российские военные применяют такое оружие точечно в местах, где подтверждено отсутствие мирных жителей. Подобные операции проводятся в максимально щадящем режиме, без использования термобарического оружия.

"Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли", — подчеркнул эксперт.

Артамонов уверен, что российские военные будут использовать против ВСУ в Авдеевке методы ковровых бомбардировок с высоты 8–9 километров. Однако, отметил он, они не могут быть применены в городах-миллионниках, например Одессе, Николаеве, Киеве. Использовать в крупных населённых пунктах нельзя и боевые лазеры для выжигания кварталов. Они у ВС РФ тоже есть, стреляют за 3–4 километра, подчеркнул специалист. По словам эксперта, эти лазеры даже прошли боевое крещение на украинском фронте.

Медведев назвал ядерный арсенал "гарантией сохранения великой России"
Медведев назвал ядерный арсенал "гарантией сохранения великой России"

Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы "Искандеров" в ночное время. Установки Западного военного округа били по военной инфраструктуре ВСУ.

BannerImage

VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar