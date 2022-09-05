Военный эксперт Артамонов: Россия применит новое вооружение при штурме Авдеевки

Россия в ходе спецоперации на Украине использует новейшее вооружение. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Артамонов в беседе с "Украиной.ру".

По его словам, российские военные применяют такое оружие точечно в местах, где подтверждено отсутствие мирных жителей. Подобные операции проводятся в максимально щадящем режиме, без использования термобарического оружия.

"Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли", — подчеркнул эксперт.

Артамонов уверен, что российские военные будут использовать против ВСУ в Авдеевке методы ковровых бомбардировок с высоты 8–9 километров. Однако, отметил он, они не могут быть применены в городах-миллионниках, например Одессе, Николаеве, Киеве. Использовать в крупных населённых пунктах нельзя и боевые лазеры для выжигания кварталов. Они у ВС РФ тоже есть, стреляют за 3–4 километра, подчеркнул специалист. По словам эксперта, эти лазеры даже прошли боевое крещение на украинском фронте.