Пискарёв заявил о подготовке западных центров к дискредитации выборов президента в РФ

Западные центры начали подготовку к дискредитации президентских выборов в России в 2024 году. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам в нашей стране 2024 года", — цитирует его пресс-служба думской комиссии.

Парламентарий добавил, что все действия западных структур, пробующих методики манипулятивного воздействия на избирателей и технологии дестабилизации ситуации в стране, получат ответ в соответствии с российским законодательством, включая те законы, над которыми сейчас идёт работа.