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Опубликовано 5 сентября 2022, 13:56

Пискарёв заявил о подготовке западных центров к дискредитации выборов президента в РФ

Западные центры начали подготовку к дискредитации президентских выборов в России в 2024 году. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам в нашей стране 2024 года", — цитирует его пресс-служба думской комиссии.

Парламентарий добавил, что все действия западных структур, пробующих методики манипулятивного воздействия на избирателей и технологии дестабилизации ситуации в стране, получат ответ в соответствии с российским законодательством, включая те законы, над которыми сейчас идёт работа.

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Ранее политолог Алексей Мартынов назвал правильным решение не откладывать сентябрьские выборы. По его словам, несмотря на достаточно мощное давление в виде так называемого общественного мнения о переносе выборов в силу острого периода в истории страны, в ходе круглого стола было принято решение не откладывать их.

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