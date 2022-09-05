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5 сентября, 11:09

Поклонник Шуфутинского умер 3 сентября прямо на концерте кумира

Поклонник певца Михаила Шуфутинского умер на концерте "Третье сентября, или 30 лет спустя" в Кремлёвском дворце. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

64-летний мужчина приехал к месту проведения мероприятия, однако у входа в зрительный зал почувствовал себя плохо и упал без сознания. Дежурившие на концерте медики констатировали смерть. Предварительно, у погибшего оторвался тромб.

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Ранее Лайф рассказывал десять фактов о новой версии хита Михаила Шуфутинского "3 сентября", понравившейся далеко не всем. Вместе с певцом в записи песни поучаствовал рэпер Егор Крид.

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VK / Михаил Шуфутинский

Артур Лапсаков

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