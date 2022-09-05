Политолог увидел след ИГИЛ во взрыве у Посольства РФ в Кабуле

Трагедия в Афганистане укладывается в политику ИГИЛ* по запугиванию местного населения, поэтому целью преступника были именно мирные люди, а не российское представительство в Кабуле. Об этом в беседе с Лайфом сообщил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Почти 100% это ИГИЛ, они очень часто действуют в Афганистане и против режима "Талибана"** совершили очень много терактов, в том числе и взрывы в мечетях. Поэтому это наиболее вероятная версия", — сказал эксперт.

По словам Мендковича, целью атаки была группа студентов, которая находилась в трагический момент у поворота на улицу, где расположено здание дипмиссии России в Кабуле, а не само посольство.