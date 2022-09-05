Политолог увидел след ИГИЛ во взрыве у Посольства РФ в Кабуле
Политолог Мендкович: Взрыв в Афганистане укладывается в политику ИГИЛ по запугиванию людей
Трагедия в Афганистане укладывается в политику ИГИЛ* по запугиванию местного населения, поэтому целью преступника были именно мирные люди, а не российское представительство в Кабуле. Об этом в беседе с Лайфом сообщил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Почти 100% это ИГИЛ, они очень часто действуют в Афганистане и против режима "Талибана"** совершили очень много терактов, в том числе и взрывы в мечетях. Поэтому это наиболее вероятная версия", — сказал эксперт.
По словам Мендковича, целью атаки была группа студентов, которая находилась в трагический момент у поворота на улицу, где расположено здание дипмиссии России в Кабуле, а не само посольство.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
** Деятельность организации запрещена ООН.
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