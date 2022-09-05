Путин назвал возвращение ЕС к углю не лучшим путём для решения экологических проблем

Экологические проблемы сложно решить, если, обрезая поставки российского газа, возвращать всё, что предавалось анафеме ранее. Так президент РФ Владимир Путин оценил намерение Европы отказаться от голубого топлива России и перейти на альтернативные источники отопления.

По его словам, все страны выступают за уменьшение выбросов в атмосферу, однако делать всё нужно своевременно, подготавливать промышленные предприятия и не забегать вперёд.

"А если забежать вперёд, получать дешёвый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же всё, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем", — сказал российский президент на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке.