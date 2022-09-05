Лайф узнал личность погибшего при взрыве в Кабуле российского дипломата

В результате взрыва в Кабуле, который устроил террорист-смертник, погиб российский дипломат Шах Махмуд. Об этом Лайфу сообщил источник.

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Научно-координационного совета по международным исследованиям МГИМО МИД России ранее преподавал в Московском государственном институте международных отношений и уехал в Афганистан где-то около года назад.

"Он человек активный, коммуникабельный и порядочный. Хороший человек. Он родился в Афганистане в городе Мазари-Шарифе, потом приехал [в Россию], учился и после распада Советского Союза работал здесь", — сказал источник.