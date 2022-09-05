Лайф узнал личность погибшего при взрыве в Кабуле российского дипломата
При взрыве в Кабуле погиб российский дипломат Шах Махмуд
В результате взрыва в Кабуле, который устроил террорист-смертник, погиб российский дипломат Шах Махмуд. Об этом Лайфу сообщил источник.
Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Научно-координационного совета по международным исследованиям МГИМО МИД России ранее преподавал в Московском государственном институте международных отношений и уехал в Афганистан где-то около года назад.
"Он человек активный, коммуникабельный и порядочный. Хороший человек. Он родился в Афганистане в городе Мазари-Шарифе, потом приехал [в Россию], учился и после распада Советского Союза работал здесь", — сказал источник.
Всё произошло, когда Махмуд вышел из здания Посольства РФ, чтобы выдать визы собравшимся. Жены у погибшего дипломата не было.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически осуждает произошедший теракт.