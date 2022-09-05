НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 11:39

Лайф узнал личность погибшего при взрыве в Кабуле российского дипломата

При взрыве в Кабуле погиб российский дипломат Шах Махмуд

В результате взрыва в Кабуле, который устроил террорист-смертник, погиб российский дипломат Шах Махмуд. Об этом Лайфу сообщил источник.

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Научно-координационного совета по международным исследованиям МГИМО МИД России ранее преподавал в Московском государственном институте международных отношений и уехал в Афганистан где-то около года назад.

"Он человек активный, коммуникабельный и порядочный. Хороший человек. Он родился в Афганистане в городе Мазари-Шарифе, потом приехал [в Россию], учился и после распада Советского Союза работал здесь", — сказал источник.

Лавров: Москва рассчитывает, что причастных к теракту в Кабуле скоро найдут

Лавров: Москва рассчитывает, что причастных к теракту в Кабуле скоро найдут

Всё произошло, когда Махмуд вышел из здания Посольства РФ, чтобы выдать визы собравшимся. Жены у погибшего дипломата не было.

Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически осуждает произошедший теракт.

Обложка ©

Wikipedia

Кристина Шайдуллина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров