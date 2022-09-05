Суд в Швейцарии оштрафовал трёх участниц Pussy Riot за граффити
Суд в Швейцарии оштрафовал трёх участниц группы Pussy Riot — Марию Алёхину, Людмилу Штейн и Тасо Плетнер — на общую сумму в 406 долларов за нанесение граффити на общественное здание в Берне. Об этом сообщил прокурор кантона Янник Монтавон в беседе с РИА "Новости".
"Мы можем подтвердить, что три женщины, которые были арестованы бернской полицией в ночь с понедельника, 29.08, на вторник, 30.08, в Ваберне за нанесение граффити, были приговорены постановлением суда к штрафу в размере 100 франков и к 300 франкам процессуальных издержек", — сказал он.
Напомним: одна из участниц группы, Мария Алёхина, вместе с муниципальным депутатом Басманного района Москвы Людмилой Штейн проходила по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. В сентябре 2021 года суд приговорил участницу Pussy Riot к одному году ограничения свободы. 21 апреля Алёхиной заменили меру на реальный срок. Согласно решению суда, она должна провести в колонии общего режима три недели. Сама подсудимая не явилась на заседание, а МВД РФ объявило её в розыск. В мае она уехала из России и планировала отправиться в зарубежный тур в составе группы.
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