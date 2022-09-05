Россиянам рассказали, как бороться с гипертонией без помощи лекарств
Кардиолог Гаглошвили заявил, что избавиться от гипертонии можно, изменив образ жизни
Избавиться от гипертонии можно и без помощи лекарств, но для этого нужно изменить образ жизни и привычки. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.
"Образ жизни имеет колоссальное значение в лечении гипертонии. <...> Люди же считают, что будут пить таблетки и всё будет хорошо. Пить таблетки нужно, но всё же прогноз заболевания зависит в первую очередь от образа жизни", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что польза от лекарств для гипертоников связана с весом человека. По его словам, жир является источником гормонов, влияющих на эффективность лечения. Зачастую человек может сбросить вес и после этого необходимость в препаратах исчезает, заключил Гаглошвили.
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