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5 сентября, 11:56

Россиянам рассказали, как бороться с гипертонией без помощи лекарств

Кардиолог Гаглошвили заявил, что избавиться от гипертонии можно, изменив образ жизни

Избавиться от гипертонии можно и без помощи лекарств, но для этого нужно изменить образ жизни и привычки. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

"Образ жизни имеет колоссальное значение в лечении гипертонии. <...> Люди же считают, что будут пить таблетки и всё будет хорошо. Пить таблетки нужно, но всё же прогноз заболевания зависит в первую очередь от образа жизни", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что польза от лекарств для гипертоников связана с весом человека. По его словам, жир является источником гормонов, влияющих на эффективность лечения. Зачастую человек может сбросить вес и после этого необходимость в препаратах исчезает, заключил Гаглошвили.

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Никита Осипов
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