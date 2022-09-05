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Опубликовано 5 сентября 2022, 11:48
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Еврокомиссия и Украина подписали соглашение о выделении Киеву €500 миллионов помощи

Согласно новой программе бюджетной поддержки, которую подписали сегодня Еврокомиссия и Украина, Киев получит помощь в размере 500 миллионов евро. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере 500 млн евро", — сказал он.

Поддержка будет предоставлена Киеву согласно обязательствам, которые озвучила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину" в апреле и на международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве, добавил Мамер.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пристыдил жителей ЕС за "короткую память" и поддержку киевского режима. По его словам, тот факт, что националисты заполучили немецкое оружие и теперь стреляют из него в российских военных, иначе как чудовищным назвать нельзя.

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Евгения Колесникова
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