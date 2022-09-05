Рыбар, Сергеев и Григоренко признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь московского "Спартака" Патрик Рыбар. На прошлой неделе он одержал две победы в двух матчах, отразив 96,72% бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Андрей Сергеев из ярославского "Локомотива". На его счету три результативные передачи.