Рыбар, Сергеев и Григоренко признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ объявила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь московского "Спартака" Патрик Рыбар. На прошлой неделе он одержал две победы в двух матчах, отразив 96,72% бросков соперников.
Лучшим защитником был назван Андрей Сергеев из ярославского "Локомотива". На его счету три результативные передачи.
Среди нападающих лучшим признали представителя столичного ЦСКА Михаила Григоренко. Россиянин набрал пять очков (три гола и два паса). Добавим, что лучшим новичком недели стал форвард нижегородского "Торпедо" Егор Виноградов.
ХК "Спартак"