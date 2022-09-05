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5 сентября, 11:47

Рыбар, Сергеев и Григоренко признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь московского "Спартака" Патрик Рыбар. На прошлой неделе он одержал две победы в двух матчах, отразив 96,72% бросков соперников.

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Лучшим защитником был назван Андрей Сергеев из ярославского "Локомотива". На его счету три результативные передачи.

Среди нападающих лучшим признали представителя столичного ЦСКА Михаила Григоренко. Россиянин набрал пять очков (три гола и два паса). Добавим, что лучшим новичком недели стал форвард нижегородского "Торпедо" Егор Виноградов.

Обложка ©

ХК "Спартак"

Роман Фейгин

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