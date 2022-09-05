Тюрьма им не страшна: Кто из хоккейных легионеров ослушался строгих запретов играть в КХЛ В Швеции, Финляндии, Чехии и Латвии запретили своим игрокам выступать в КХЛ. Играющих в нашем первенстве спортсменов не будут привлекать к матчам сборных, даже угрожают тюрьмой. 4 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, © ZUMA, © AP / Matt Slocum

В КХЛ начался очередной розыгрыш регулярного чемпионата. Накануне старта первенства ведущие европейские хоккейные страны оказывали беспрецедентное давление на своих игроков с целью исключить их выступление в России. Угрожали санкциями вплоть до тюремного заключения. Лайф рассказывает о мужественных спортсменах, которые решили игнорировать все запреты.

Дмитрий Яшкин (Чехия, СКА)

Фото © ХК СКА

В июле СКА получил права на Яшкина в результате обмена с московским "Динамо". Контракт с 29-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

В Чехии на переход уроженца Омска в СКА отреагировали чрезвычайно болезненно. Например, олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек без тени сомнения заявил, что играющих в России чешских спортсменов нужно сажать в тюрьму.

Минувший сезон Яшкин провёл в клубе НХЛ "Аризона Койотис", набрав в 12 матчах всего одно очко за результативную передачу. Объясняя причину перехода в СКА, Дмитрий рассказал, что ему близок стиль игры петербургского клуба.

— Это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель — кубок. <...> Переговоры шли достаточно долго, я ждал предложений из НХЛ. В конечном итоге ни одно из них меня не устроило, и я решил договориться со СКА, — сказал Яшкин.

В ближайшее время талантливого нападающего точно не будут вызывать в сборную Чехии, в составе которой он выступал на двух чемпионатах мира — в 2018 и 2019 годах. Впрочем, данное обстоятельство не изменило его решения играть в КХЛ. Мало того, в нынешнем сезоне Яшкин будет выводить красно-синих на лёд с капитанской нашивкой.

Якоб Лилья (Швеция, "Динамо")

Фото © ХК "Динамо"

Динамовцы объявили о переходе 29-летнего скандинава в начале августа. Соглашение рассчитано на два года. Ранее на протяжении двух сезонов Лилья играл за казахстанский "Барыс".

Сразу после этого Якоб заявил, что подписал контракт с бело-голубыми ещё в феврале, но затем предпринял все возможные усилия, чтобы расторгнуть соглашение. При этом он ясно дал понять, что собственных средств для уплаты неустойки динамовцам у него нет, а найти внешнее финансирование не удаётся.

— Был шанс, что всё получится. Я вёл переговоры с одним швейцарским клубом, шведскими "Мальмё" и "Линчёпингом". Сам я не мог выкупить контракт, у меня нет таких финансовых возможностей. Требовалось попросту больше денег, чем у меня есть, — говорил Лилья.

В середине августа нападающий прибыл в Москву для подготовки к сезону в составе "Динамо". В контрольных матчах против столичного "Спартака" (4:2) и нижегородского "Торпедо" (6:7 по буллитам) он забросил по шайбе.

Фредрик Клаессон (Швеция, ЦСКА)

Фото © ХК ЦСКА

В середине июля 29-летний защитник подписал с армейцами контракт на один год. Прошлый сезон он провёл в системе "Тампа-Бэй Лайтнинг", выступая как за главную команду в НХЛ, так и за "Сиракьюз Кранч" в АХЛ.

Также Клаессон выступал в сильнейшей лиге мира за "Сан-Хосе Шаркс", "Оттава Сенаторз", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Дэвилз". Всего на его счету 170 матчей в НХЛ, в которых он набрал 28 очков. В 2012 году в составе сборной Швеции стал победителем молодёжного чемпионата мира.

Вряд ли Клаессон мог всерьёз рассчитывать на попадание в национальную сборную. Тем не менее решение перейти в ЦСКА он назвал непростым в связи с колоссальным давлением со стороны национальной федерации.

— Многие шведы не хотят играть в КХЛ, я же много лет пытался попасть в эту лигу, приехал сюда играть и надеюсь выиграть титул. Решение было непростым, учитывая политический аспект, но я рад, что здесь. Понимаю тех, кто не решился приехать в Россию, но у меня контракт, — объяснил Клаессон.

Теему Пулккинен (Финляндия, "Трактор")

Фото © ХК "Трактор"

30-летний нападающий играет в КХЛ с 2018 года. До перехода в "Трактор" выступал за минское и московское "Динамо", а также ярославский "Локомотив". В составе сборной Финляндии Пулккинен завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 2016 года в России.

Теперь за национальную команду он играть не будет. Зато станет единственным представителем Финляндии в КХЛ. Для сравнения: в прошлом сезоне в клубах лиги выступали 42 хоккеиста из Страны тысячи озёр. Надо отдать должное Пулккинену — он никаких условий при возвращении в "Трактор" не ставил.

— Пулккинен вернулся в клуб без каких-либо условий. Надо отдать должное ему и его агенту — они выполнили все договорённости. От него требуется одно — выйти на площадку и сделать то, что он умеет, — сказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

Янис Калныньш (Латвия, "Амур")

Фото © ИИХФ

Сложнее всего приходится латвийским хоккеистам. Министерство спорта страны запретило своим спортсменам принимать участие в российских соревнованиях и переходить в клубы нашей страны. В апреле Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте. Отныне атлеты и тренеры, нарушившие запрет, не будут приглашаться в сборную страны и не смогут получать средства из государственного бюджета на тренировки. В некоторых случаях может даже идти речь об уголовной ответственности.

Тем не менее в июле вратарь сборной Латвии по хоккею Янис Калныньш подписал контракт с хабаровским "Амуром". Ранее он выступал за финский "Йокерит" и рижское "Динамо". Всего голкипер провёл в КХЛ 199 матчей, в которых одержал 95 побед и отразил 92% бросков.

В составе сборной Латвии Калныньш играл на четырёх чемпионатах мира и Олимпиаде-2022 в Пекине. Подписание контракта с российским клубом спортсмен объяснил заботой о своей семье.

— Это не самое популярное решение, но я принял его, потому что моя карьера не вечная. Для моей семьи это был лучший вариант, особенно если иметь в виду жизнь после хоккея. Я взрослый человек и понимаю, какую реакцию моё решение вызовет у людей и как это всё повернут в СМИ. Каждый из нас живёт своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для него и его семьи, — подчеркнул прибалтийский хоккеист.

В ответ на это Латвийская федерация хоккея (LHF) заблокировала трансфер Калныньша. Естественно, отстранением от сборной ему также пригрозили. Впрочем, Международная федерация хоккея (ИИХФ) переход 30-летнего игрока в "Амур" одобрила.

Добавим, что у хоккеистов из США и Канады таких проблем, как у игроков из Европы, не возникает. По словам защитника "Сочи" Джо Морроу, североамериканцы спокойно играют в КХЛ, не обращая внимания на политику.

— У нас люди смотрят на текущую ситуацию так же, как и я. КХЛ — вторая по силе лига в мире, и, если ты хочешь играть на высоком уровне, надо ехать сюда. Многие канадцы просто хотят играть в хоккей, а остальное неважно, — объяснил представитель Страны кленового листа.

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Авторы Роман Фейгин