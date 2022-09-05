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5 сентября, 11:45

В Еврокомиссии накинулись на Россию с обвинениями из-за остановки "Северного потока"

ЕК: У России есть другие возможности для поставок газа в ЕС помимо "Северного потока"

Если бы причина остановки работы "Северного потока" была технической, то Россия смогла поставлять голубое топливо в Евросоюз через другие газопроводы. Такое заявление сделал глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ, через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие", — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Цена газа в Европе выросла почти на треть на фоне остановки "Северного потока"

Цена газа в Европе выросла почти на треть на фоне остановки "Северного потока"

Напомним, 2 сентября специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Компания была вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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