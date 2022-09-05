В Еврокомиссии накинулись на Россию с обвинениями из-за остановки "Северного потока"

Если бы причина остановки работы "Северного потока" была технической, то Россия смогла поставлять голубое топливо в Евросоюз через другие газопроводы. Такое заявление сделал глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ, через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие", — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.