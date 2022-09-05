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5 сентября, 11:43

Объявлено имя нового премьера Великобритании

Лидером правящей в Великобритании Консервативной партии избрана Лиз Трасс

Лиз Трасс по итогам партийного голосования избрана лидером правящей в Великобритании Консервативной партии. Это означает, что кресло премьер-министра достанется именно ей. За кандидатуру 47-летней Трасс отдало голоса 81 326 членов партии. Её оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

По данным Sky News, её предшественник Борис Джонсон в рамках формальной церемонии передаст госпоже Трасс полномочия премьера не раньше завтрашнего дня. В этот день королева Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал и, судя по всему, поручит Трасс сформировать правительство от имени Её Величества.

Трасс станет 56-м премьером Великобритании, также третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

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Напомним, что в конце гонки в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137. Правда, подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.

Обложка ©

unsplash / Ian Taylor

Марина Калегина

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