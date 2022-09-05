Объявлено имя нового премьера Великобритании

Лиз Трасс по итогам партийного голосования избрана лидером правящей в Великобритании Консервативной партии. Это означает, что кресло премьер-министра достанется именно ей. За кандидатуру 47-летней Трасс отдало голоса 81 326 членов партии. Её оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

По данным Sky News, её предшественник Борис Джонсон в рамках формальной церемонии передаст госпоже Трасс полномочия премьера не раньше завтрашнего дня. В этот день королева Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал и, судя по всему, поручит Трасс сформировать правительство от имени Её Величества.