Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели сотрудников Посольства РФ в Кабуле

Сотрудники Следственного комитета России должны возбудить уголовное дело после гибели работников Посольства РФ при взрыве в Кабуле. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле", — сказано в телеграм-канале ведомства.