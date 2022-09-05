Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели сотрудников Посольства РФ в Кабуле
Сотрудники Следственного комитета России должны возбудить уголовное дело после гибели работников Посольства РФ при взрыве в Кабуле. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана СК РФ должен расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к преступлению.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически осуждает произошедший теракт.