Врач объяснил, что грозит любителям энергетиков

Употребление энергетиков может привести к изменению обмена веществ и гастриту. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Эксперт заметил, что принятие таких напитков на голодный желудок способствует выработке кислоты, разрушающей слизистую ЖКТ, что грозит воспалительными процессами, когда желудок "начинает сам себя разъедать".

"Это не просто изжога, на фоне изменения обмена веществ ослабевает иммунная защита, клетки ослаблены, нет питания, а их поливают кислотой. Если пить энергетики регулярно, то возникнет как минимум гастрит", — сказал он.

Специалист добавил, что энергетики дают ощущение бодрости лишь на время. Вялов обратил внимание на то, что в таких продуктах содержатся вещества, которые изменяют метаболизм клетки и влияют на кровообращение. Данные компоненты сужают сосуды внутри желудочно-кишечного тракта, заключил врач.