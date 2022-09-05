"Соскучился по ощущениям": Клаудиньо заявил, что его "было не удержать" в матче против "Спартака"

Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился своими эмоциями от матча против "Спартака", который стал для него первым после травмы. Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

"Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам. Безумно рад, что мы победили, ведь матч складывался для нас непросто", — заявил бразилец.

Клаудиньо также заметил, что полностью восстановился от полученного повреждения и на 100% готов выходить на поле и помогать своей команде.

"В Москве меня было уже не удержать! Признаюсь честно, очень хотелось забить или отдать голевую передачу, жаль, не удалось. Но ничего, самое главное, что мы победили и продолжили идти на желанном первом месте. Я очень соскучился по этим ощущениям — и по нашим болельщикам, которые вчера в очередной раз так здорово поддерживали нас", — добавил Клаудиньо.