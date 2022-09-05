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5 сентября, 12:26

"Соскучился по ощущениям": Клаудиньо заявил, что его "было не удержать" в матче против "Спартака"

Клаудиньо заявил, что хотел забить гол в матче со "Спартаком"

Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился своими эмоциями от матча против "Спартака", который стал для него первым после травмы. Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

"Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам. Безумно рад, что мы победили, ведь матч складывался для нас непросто", — заявил бразилец.

Клаудиньо также заметил, что полностью восстановился от полученного повреждения и на 100% готов выходить на поле и помогать своей команде.

"В Москве меня было уже не удержать! Признаюсь честно, очень хотелось забить или отдать голевую передачу, жаль, не удалось. Но ничего, самое главное, что мы победили и продолжили идти на желанном первом месте. Я очень соскучился по этим ощущениям — и по нашим болельщикам, которые вчера в очередной раз так здорово поддерживали нас", — добавил Клаудиньо.

Чемпион в порядке: "Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ, уступая по ходу матча

Чемпион в порядке: "Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ, уступая по ходу матча

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" на своём поле проиграл "Зениту" в матче 8-го тура РПЛ со счётом 1:2. На гол Александра Соболева петербуржцы ответили точными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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