Петербургский скульптор Сергиенко заявил о намерении установить памятник Юрию Шатунову

Накануне дня рождения российского певца Юрия Шатунова, которому 6 сентября могло бы исполниться 49 лет, петербургский скульптор Алексей Сергиенко сообщил о намерении установить памятник музыканту в юбилейный год, передаёт газета "Петербургский дневник".

Средства на создание скульптуры художник планирует выручить от продажи картин, посвящённых Юрию Шатунову, вернисаж которых состоится в Арт-центре Сергиенко в Петербурге. В нём смогут принять участие все желающие.

"Это социальный проект, к участию в котором мы приглашаем всех желающих. В арт-центре мы будем принимать картины как профессиональных художников, так и любителей и начинающих, в том числе детей. Работы кураторы проекта будут отбирать весь год. И в день 50-летия Юрия Шатунова будет организована выставка", — уточнил Сергиенко.

После её завершения организуют благотворительный аукцион с начальной стоимостью картин в один рубль. Половина от вырученных с их продаж средств пойдёт на создание монумента в память о Юрии Шатунове, вторая половина будет отдана авторам картин.