Петербургский скульптор Сергиенко заявил о намерении установить памятник Юрию Шатунову
Накануне дня рождения российского певца Юрия Шатунова, которому 6 сентября могло бы исполниться 49 лет, петербургский скульптор Алексей Сергиенко сообщил о намерении установить памятник музыканту в юбилейный год, передаёт газета "Петербургский дневник".
Средства на создание скульптуры художник планирует выручить от продажи картин, посвящённых Юрию Шатунову, вернисаж которых состоится в Арт-центре Сергиенко в Петербурге. В нём смогут принять участие все желающие.
"Это социальный проект, к участию в котором мы приглашаем всех желающих. В арт-центре мы будем принимать картины как профессиональных художников, так и любителей и начинающих, в том числе детей. Работы кураторы проекта будут отбирать весь год. И в день 50-летия Юрия Шатунова будет организована выставка", — уточнил Сергиенко.
После её завершения организуют благотворительный аукцион с начальной стоимостью картин в один рубль. Половина от вырученных с их продаж средств пойдёт на создание монумента в память о Юрии Шатунове, вторая половина будет отдана авторам картин.
В качестве места установки памятника художник рассматривает три города: Кумертау в Башкирской области, где родился Шатунов, в Оренбургской области, где певец рос в детском доме, и в Москве, куда Шатунов прибыл в сентябре 1988 года.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.
Открытая церемония прощания с экс-солистом "Ласкового мая" прошла 26 июня на Троекуровском кладбище. Онлайн и очно на ней присутствовало более 77 тысяч человек. Тело Шатунова кремировали. Часть праха захоронили в Москве, другую забрала в Германию семья артиста.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев