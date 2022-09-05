"Светке плохо": Брат Юрия Шатунова сообщил об ухудшении состояния вдовы певца

Смерть бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова подорвала здоровье вдовы артиста Светланы. С таким заявлением выступил двоюродный брат певца Александр Долгушин в программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ. Для самого Долгушина известие о кончине звёздного родственника стало полной неожиданностью. Последний раз братья виделись в феврале, и Шатунов не жаловался на недомогание.

Со Светланой Александр не общается, но поддерживает связь с концертным директором Аркадием Кудряшовым. "Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: "Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо. Но я понимаю её состояние, конечно", — разоткровенничался брат Шатунова.

Двоюродный брат Юрия Шатунова Александр Долгушин. Кадр © "Звёзды сошлись", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Вдова кумира 90-х с прессой не общается и комментариев о смерти мужа не даёт. При этом в телеграм-канале Шатунова сегодня было опубликовано его архивное фото с подросшим сыном — Дэннису исполнилось 16 лет. "Наилучшие пожелания и поздравления!" — сказано в подписи к снимку, сделанному в январе.

Юрий Шатунов с сыном Дэннисом, снимок был сделан в январе 2022 года. Фото © Telegram / Шатунов