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5 сентября, 07:49

"Светке плохо": Брат Юрия Шатунова сообщил об ухудшении состояния вдовы певца

Смерть бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова подорвала здоровье вдовы артиста Светланы. С таким заявлением выступил двоюродный брат певца Александр Долгушин в программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ. Для самого Долгушина известие о кончине звёздного родственника стало полной неожиданностью. Последний раз братья виделись в феврале, и Шатунов не жаловался на недомогание.

Со Светланой Александр не общается, но поддерживает связь с концертным директором Аркадием Кудряшовым. "Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: "Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо. Но я понимаю её состояние, конечно", — разоткровенничался брат Шатунова.

Двоюродный брат Юрия Шатунова Александр Долгушин. Кадр © "Звёзды сошлись", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Двоюродный брат Юрия Шатунова Александр Долгушин. Кадр © "Звёзды сошлись", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Вдова кумира 90-х с прессой не общается и комментариев о смерти мужа не даёт. При этом в телеграм-канале Шатунова сегодня было опубликовано его архивное фото с подросшим сыном — Дэннису исполнилось 16 лет. "Наилучшие пожелания и поздравления!" — сказано в подписи к снимку, сделанному в январе.

Юрий Шатунов с сыном Дэннисом, снимок был сделан в январе 2022 года. Фото © Telegram / Шатунов

Юрий Шатунов с сыном Дэннисом, снимок был сделан в январе 2022 года. Фото © Telegram / Шатунов

"Издевательство над Юрой": Продюсер "Ласкового мая" Разин заявил, что в могиле Шатунова нет праха

"Издевательство над Юрой": Продюсер "Ласкового мая" Разин заявил, что в могиле Шатунова нет праха

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.

Открытая церемония прощания с экс-солистом "Ласкового мая" прошла 26 июня на Троекуровском кладбище. Онлайн и очно на ней присутствовало более 77 тысяч человек. Тело Шатунова кремировали. Часть праха захоронили в Москве, другую забрала в Германию семья артиста.

"Пока я могу двигаться, со сцены не уйду": Правила жизни Юрия Шатунова

"Пока я могу двигаться, со сцены не уйду": Правила жизни Юрия Шатунова

Юрий Шатунов — это артист, который в качестве солиста группы "Ласковый май" объездил едва ли не все республики бывшего СССР и стал настоящим кумиром миллионов. Когда-то голос этого талантливого исполнителя звучал из каждого приёмника, телевизора или магнитофона на всём пространстве бывшего Советского Союза. Плакаты с Шатуновым висели в каждой комнате у каждого российского подростка. Но чем были примечательны жизнь и карьера первого советского поп-идола в последние годы? Читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

VK / Светлана Шатунова

Марта Белова

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