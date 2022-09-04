10 фото попутчиков, которым в некоторых странах уже бы давно что-нибудь отрубили за такое поведение

"Эта дама решила подстричь ногти в автобусе.. Что за...?!" — fzkhn.

Фото © Reddit / fzkhn

"Чувак взял огромного мастифа в автобус и не может его контролировать. Собака лает каждые десять секунд + бонусные баллы за голую задницу", — ends1995.

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"Вернулась на своё место после того, как сходила в туалет, и вот что меня ждало", — Lamamalin.

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"Прелести международных перелётов", — brownshout.

Фото © Reddit / brownshout

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"Кто-то оставил использованные ватные палочки в окне поезда. Зачем?" — dinomine3000.

Фото © Reddit / dinomine3000

"Когда в последний момент пригласили на свидание и побриться дома уже никак не успеваешь", — DrFetusRN.

Фото © Reddit / DrFetusRN

"Это одна из главных вещей, о которой я волновалась перед полётом", — Addian4.

Фото © Reddit / Addian4

"Есть в самолёте врач?! Этой даме он, кажется, нужен", — Zombie_John_Strachan.

Фото © Reddit / Zombie_John_Strachan

"Во-первых, почему она мне волосы прямо в лицо суёт? Во-вторых, куда, чёрт возьми, собирается мой самолёт?!" — OnceJazz366.