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4 сентября, 08:30

10 фото попутчиков, которым в некоторых странах уже бы давно что-нибудь отрубили за такое поведение

Любая поездка, даже самая короткая — это шанс столкнуться с сумасшедшим миром. К сожалению, идиотов не могут не пускать в общественный транспорт, поэтому нередко происходят ТАКИЕ инциденты...

"Эта дама решила подстричь ногти в автобусе.. Что за...?!" fzkhn.

Фото © Reddit / fzkhn

Фото © Reddit / fzkhn

"Чувак взял огромного мастифа в автобус и не может его контролировать. Собака лает каждые десять секунд + бонусные баллы за голую задницу", — ends1995.

Фото © Reddit / ends1995

Фото © Reddit / ends1995

"Вернулась на своё место после того, как сходила в туалет, и вот что меня ждало", — Lamamalin.

Фото © Reddit / Lamamalin

Фото © Reddit / Lamamalin

"Прелести международных перелётов", — brownshout.

Фото © Reddit / brownshout

Фото © Reddit / brownshout

"Мэнспрединг. Уровень: бог", — hide4way.

Фото © Reddit / hide4way

Фото © Reddit / hide4way

"Кто-то оставил использованные ватные палочки в окне поезда. Зачем?" dinomine3000.

Фото © Reddit / dinomine3000

Фото © Reddit / dinomine3000

"Когда в последний момент пригласили на свидание и побриться дома уже никак не успеваешь", — DrFetusRN.

Фото © Reddit / DrFetusRN

Фото © Reddit / DrFetusRN

"Это одна из главных вещей, о которой я волновалась перед полётом", — Addian4.

Фото © Reddit / Addian4

Фото © Reddit / Addian4

"Есть в самолёте врач?! Этой даме он, кажется, нужен", — Zombie_John_Strachan.

Фото © Reddit / Zombie_John_Strachan

Фото © Reddit / Zombie_John_Strachan

"Во-первых, почему она мне волосы прямо в лицо суёт? Во-вторых, куда, чёрт возьми, собирается мой самолёт?!" OnceJazz366.

Фото © Reddit / OnceJazz366

Фото © Reddit / OnceJazz366

Что нужно знать, чтобы в самолёте над вами не смеялись бортпроводники

Что нужно знать, чтобы в самолёте над вами не смеялись бортпроводники

Обложка ©

Reddit / hide4way, Addian4

Сергей Трофимов

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