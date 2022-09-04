10 фото попутчиков, которым в некоторых странах уже бы давно что-нибудь отрубили за такое поведение
Любая поездка, даже самая короткая — это шанс столкнуться с сумасшедшим миром. К сожалению, идиотов не могут не пускать в общественный транспорт, поэтому нередко происходят ТАКИЕ инциденты...
"Эта дама решила подстричь ногти в автобусе.. Что за...?!" — fzkhn.
Фото © Reddit / fzkhn
"Чувак взял огромного мастифа в автобус и не может его контролировать. Собака лает каждые десять секунд + бонусные баллы за голую задницу", — ends1995.
Фото © Reddit / ends1995
"Вернулась на своё место после того, как сходила в туалет, и вот что меня ждало", — Lamamalin.
Фото © Reddit / Lamamalin
"Прелести международных перелётов", — brownshout.
Фото © Reddit / brownshout
"Мэнспрединг. Уровень: бог", — hide4way.
Фото © Reddit / hide4way
"Кто-то оставил использованные ватные палочки в окне поезда. Зачем?" — dinomine3000.
Фото © Reddit / dinomine3000
"Когда в последний момент пригласили на свидание и побриться дома уже никак не успеваешь", — DrFetusRN.
Фото © Reddit / DrFetusRN
"Это одна из главных вещей, о которой я волновалась перед полётом", — Addian4.
Фото © Reddit / Addian4
"Есть в самолёте врач?! Этой даме он, кажется, нужен", — Zombie_John_Strachan.
Фото © Reddit / Zombie_John_Strachan
"Во-первых, почему она мне волосы прямо в лицо суёт? Во-вторых, куда, чёрт возьми, собирается мой самолёт?!" — OnceJazz366.
Фото © Reddit / OnceJazz366