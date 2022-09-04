10 смешных историй, которые поймут только наши врачи, а другим и пытаться не стоит

"Рассказал знакомый завхоз. Подрядился он несколько лет назад при больнице охранником работать. Ночью на дежурстве прихватил Кондратий. Бедолага приковылял к дежурному врачу и спрашивает таблеточку. Врач, прослушав сердце, сделав кардиограмму и поставив диагноз, отправляет в реанимацию. Мужик настаивает на таблеточке. На что врач ему и отвечает: "Если в нашей больнице умрёт наш же сотрудник, нас не поймут", — oseledich.

"На процедуре первой химиотерапии. — Доктор, а какой режим питания мне нужно соблюдать во время лечения? — Записывайте или запоминайте. Встаёте в четыре утра, идёте по компасу строго на север десять километров, находите в лесу поляну, а на ней берлогу медведя. Будите его, он ведёт вас в место, где находится банка кильки в томатном соусе. Открываете и употребляете по одной рыбке раз в полчаса.... — О_О — (Смеётся.) Ешьте то, что и всегда. Вы к действию препаратов хотите ещё стресс от диеты добавить? Жрите всё, что хотите! Что сможете, то и ешьте! (Уходя, вполголоса) Дай бог, чтобы вас не сильно тошнило после химии", — LeXaG393.

"Пришёл в больницу за справкой от нарколога. Захожу в кабинет — и с ходу вопрос, есть ли у меня пять тысяч. Я сказал, что есть, искренне не понимая, зачем ему это знать, если я и так не наркоман и без взяток пройду проверки. Потом врач сказал показать купюры. Я в недоумении достаю деньги. И тут он говорит: "Давайте справку, вы здоровы, у наркоманов нет таких денег!" — Spirich.

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"Картавый врач — это когда тебя везут в больницу с открытым переломом, ты орёшь от шока и боли, тебя кладут в палату, прибегает врач, вскрикивает: "Боже, отклытый пелелом! Столько клови!!! Медсестла, неси спилт!" И ты начинаешь ржать как сумасшедший, на секунду забыв о боли", — sherlokhoms.

"Угораздило меня жениться (я не жалуюсь) на милой и очаровательной женщине-стоматологе. Тогда я, наивный кардиолог, даже не подозревал, насколько это хитрые, злые и коварные люди. Как-то вечером ужинаем, у меня от горячего прихватывает зуб. Милая срывается с места, открывает какую-то коробку, извлекает оттуда парочку пыточных инструментов и со зловещим видом тащит меня в ванную… Осмотр выявил, что я наглая сволочь и не слежу за зубами. Поэтому мне завтра (ровно в восемь утра) к ней на приём. Прихожу, сажусь в кресло, жена что-то говорит, вставляет бор в машину и начинает меня чинить. Пару минут сверлит, потом что-то вспоминает и со зловещим видом задаёт вопрос: "Милый мой, скажи, а кто такая Катя?" — hpd1.

"Знакомый пришёл в поликлинику к терапевту с температурой, но на позитиве. А та вызвала скорую и отправила его в больницу с подозрением на пневмонию. Там чуваку сделали рентген и отправили в реанимацию. Жена его в панике бежит к лечащему врачу. Жена: Что нужно? Может, какие-то лекарства? Доктор: Ну купите (не помню название, пусть будет) пропердол в уколах. Жена: А сколько брать? Доктор: (Флегматично.) Ну возьмите несколько штук, а то вдруг дольше не проживёт, а вы деньги тратить будете... Лицо жены надо было видеть. Через день знакомого перевели из реанимации, а вскоре и вовсе отправили долечиваться домой", — BabaEjik.

"Зашёл к врачу. Тот заполняет бумаги, не отрываясь на меня: — Сколько полных лет? — 32. — Ммм. А могли бы ещё жить и жить. — Эм… — На что жалуемся?" — lytkin.

"Как-то раз делали мне операцию на варикоцеле, оперировал друг семьи, общаемся давно и долго, я знаю, что он лучший хирург у нас в городе, поэтому и не боялся рецидивов и всего прочего. Вот пришёл день операции, я спокойненько ложусь на кушетку, меня везут в операционную. Там вкололи общий наркоз и сказали досчитать до десяти. Ну я и досчитал, лежу дальше, глаза прикрыл, жду. Не паникую совсем. В общем, расслабился. Тут чувствую резкую режущую боль в районе живота, поднимаю голову, смотрю на врачей, они на меня, Олег звонко чмокает на всю операционную и выдаёт: "Вот же неудобно получилось". Ну и я наконец отрубаюсь. Как оказалось, нужно мне было считать до момента анабиоза. Только ассистентка слегка напутала, и меня вскрыли наживую. Ну и врачи тогда слегка пообделывались", — DenisBurakov.

Фото © Pikabu / VBudia

"Работаю фельдшером в медпункте. Как-то раз заявляется товарищ традиционной алкогольной ориентации и говорит: "Мне срочно в дурку надо, а то я после последнего запоя обезьянок ловлю по квартире по ночам". Ну ок, вызвал спецбригаду. Приезжает бригада амбалов — прям как в анекдоте. Пациент то же самое рассказывает врачу. А врач отвечает: "Я вас понимаю, я вот, когда был студентом на практике в психушке, жрал какие-то там таблетки, и после этого, когда шёл по улице, со мной все деревья разговаривали и говорили: "Убей гусей, убей гусей!" И как засмеётся! В тот день я понял, что в спецбригадах спецврачи работают", — thekapibara.