5 советов для мужчин, чего на самом деле хотят женщины

Чего хотят женщины? Этот вопрос задавал себе каждый мужчина, причём не единожды. Секрет ответа кроется в том, что желания у женщин разные. Большинство представителей сильной половины человечества банально считают, что дамы начинают отношения из-за денег, чтобы мужчина баловал и потакал капризам. Не без этого, конечно. Материальная сторона важна, но не все девушки меркантильные. На самом же деле ответы на вопрос, чего хотят женщины, простые и очевидные, но позвольте ещё раз напомнить о главном.

1. Женщина хочет быть услышанной

Женщины хотят быть услышанными. Фото © Shutterstock

Один из самых важных пунктов, о котором хотела бы напомнить партнёру каждая девушка, — насколько же для неё важно быть услышанной. Все уже давно выучили, что мужчины слушают женский щебет частично, не придавая особо важного значения, считают чепухой и не стараются вникать в подробности. Поддержку и выражение чувств сильный пол привык демонстрировать через поступки, стараясь помочь. Но если спросить, чего хочет женщина, она ответит, чтобы её слушали и слышали. Поэтому, дорогие мужчины, больше разговаривайте со вторыми половинками и старайтесь их по-настоящему слушать. Это один из ключиков к счастливым отношениям.

2. Девушке нужно, чтобы мужчина показывал любовь

Чего хотят женщины от мужчин? Чтобы кавалеры показывали любовь. Фото © Shutterstock

Большинству женщин недостаточно слышать признания в любви раз в месяц, а подарки получать только по особенным датам. Но и выражением чувств дамы не всегда считают именно траты на себя. От мужчины женщина хочет как можно чаще слышать, что тот ею дорожит и любит. Любовь может быть показана через кофе утром в постель или комплименты "просто так". И, конечно же, прикосновения. Представительницам прекрасного пола крайне важно, чтобы любимый человек касался их как можно чаще без сексуального подтекста: брал за руку, целовал в плечо или обнимал за талию.

3. Женщина ждёт от мужчины исполнительности

Женщина хочет, чтобы её вторая половинка была исполнительной. Фото © Shutterstock

Ещё женщины хотят, чтобы партнёры были исполнительными. Это одно из самых ценных мужских качеств, которое важно для девушек. Без столь главной черты второй половинки совсем скоро в отношениях партнёрша начинает чувствовать себя ненужной и нелюбимой. Ведь пообещать порой можно и просто, лишь бы дама отстала. Поэтому женщина будет без ума от кавалера, который держит слово и которому не нужно напоминать тысячу раз о его же обещании. Пожалуй, это ещё один ключик к женскому счастью.

4. Девушка ждёт от парня инициативы и вовлечённости

Прекрасным дамам важно видеть инициативу своего мужчины. Фото © Shutterstock

При желании девушка может сделать всё сама: позвать на свидание, придумав самые интересные и неожиданные идеи. Но, раскрывая все секреты, на самом деле от мужчин женщины хотят видеть ещё инициативу и вовлечённость в отношения. Не все эти банальные "пойдём на свидание, но куда хочешь ты", а когда парень придумывает и планирует романтическое мероприятие сам. Чтобы удивить любимую женщину и лишний раз доказать, что слышит её слова и запоминает, что она ему говорила.

5. Женщина хочет, чтобы мужчина был только её

Женщина хочет, чтобы мужчина был только её. Фото © Shutterstock