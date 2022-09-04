5 советов для мужчин, чего на самом деле хотят женщины
Мужчины ошибочно считают, что от них нужны только деньги. Не без этого. Но большинству женщин, чтобы почувствовать себя значимыми, нужны от партнёра тепло, ласка и кое-что ещё.
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Чего хотят женщины? Этот вопрос задавал себе каждый мужчина, причём не единожды. Секрет ответа кроется в том, что желания у женщин разные. Большинство представителей сильной половины человечества банально считают, что дамы начинают отношения из-за денег, чтобы мужчина баловал и потакал капризам. Не без этого, конечно. Материальная сторона важна, но не все девушки меркантильные. На самом же деле ответы на вопрос, чего хотят женщины, простые и очевидные, но позвольте ещё раз напомнить о главном.
1. Женщина хочет быть услышанной
Женщины хотят быть услышанными. Фото © Shutterstock
Один из самых важных пунктов, о котором хотела бы напомнить партнёру каждая девушка, — насколько же для неё важно быть услышанной. Все уже давно выучили, что мужчины слушают женский щебет частично, не придавая особо важного значения, считают чепухой и не стараются вникать в подробности. Поддержку и выражение чувств сильный пол привык демонстрировать через поступки, стараясь помочь. Но если спросить, чего хочет женщина, она ответит, чтобы её слушали и слышали. Поэтому, дорогие мужчины, больше разговаривайте со вторыми половинками и старайтесь их по-настоящему слушать. Это один из ключиков к счастливым отношениям.
2. Девушке нужно, чтобы мужчина показывал любовь
Чего хотят женщины от мужчин? Чтобы кавалеры показывали любовь. Фото © Shutterstock
Большинству женщин недостаточно слышать признания в любви раз в месяц, а подарки получать только по особенным датам. Но и выражением чувств дамы не всегда считают именно траты на себя. От мужчины женщина хочет как можно чаще слышать, что тот ею дорожит и любит. Любовь может быть показана через кофе утром в постель или комплименты "просто так". И, конечно же, прикосновения. Представительницам прекрасного пола крайне важно, чтобы любимый человек касался их как можно чаще без сексуального подтекста: брал за руку, целовал в плечо или обнимал за талию.
3. Женщина ждёт от мужчины исполнительности
Женщина хочет, чтобы её вторая половинка была исполнительной. Фото © Shutterstock
Ещё женщины хотят, чтобы партнёры были исполнительными. Это одно из самых ценных мужских качеств, которое важно для девушек. Без столь главной черты второй половинки совсем скоро в отношениях партнёрша начинает чувствовать себя ненужной и нелюбимой. Ведь пообещать порой можно и просто, лишь бы дама отстала. Поэтому женщина будет без ума от кавалера, который держит слово и которому не нужно напоминать тысячу раз о его же обещании. Пожалуй, это ещё один ключик к женскому счастью.
4. Девушка ждёт от парня инициативы и вовлечённости
Прекрасным дамам важно видеть инициативу своего мужчины. Фото © Shutterstock
При желании девушка может сделать всё сама: позвать на свидание, придумав самые интересные и неожиданные идеи. Но, раскрывая все секреты, на самом деле от мужчин женщины хотят видеть ещё инициативу и вовлечённость в отношения. Не все эти банальные "пойдём на свидание, но куда хочешь ты", а когда парень придумывает и планирует романтическое мероприятие сам. Чтобы удивить любимую женщину и лишний раз доказать, что слышит её слова и запоминает, что она ему говорила.
5. Женщина хочет, чтобы мужчина был только её
Женщина хочет, чтобы мужчина был только её. Фото © Shutterstock
Чаще всего собственниками считают мужчин. Они даже сами про себя говорят, что женятся на избранницах из-за ревности и страха, что кто-то ещё посмеет увести их любовь. Но и женщины на самом деле хотят, чтобы партнёр принадлежал только им. В зависимости от адекватности дама может или нет запрещать кавалеру общаться с другими девушками. Но в глубине души каждый раз будет чуть-чуть злиться из-за факта, что не может вторую половинку спрятать от всего мира. Поэтому вечные женские вопросы "ты меня любишь?" и выпрашивание комплиментов укрепляют веру девушки в своего мужчину.