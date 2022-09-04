10 диких фактов, которые нужно знать, ведь когда-нибудь они могут спасти вам жизнь

"Если в доме без какой-либо причины вдруг запахло рыбой, в 9 случаях из 10 это означает, что у вас где-то загорелась проводка... В остальных случаях... примите душ", — graipape.

"Если вас ударили ножом или ещё чем другим... оставьте оружие в покое! Даже не пытайтесь его вытащить. Да, выглядит кошмарно, но, поверьте, ваши шансы выжить намного выше, если оставите всё как есть. У медицинских работников есть всё необходимое, чтобы решить эту проблему с минимальными рисками", — fappyday.

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"Если кто-то пытается задушить вас подушкой, прижав к лицу, просто поверните голову в сторону. У вас появится небольшой воздушный карман, чтобы вы могли дышать. Очевидно, после этого вас попытаются убить ещё раз, но так вы сможете пожить подольше", — _wetmath_.

"Если на ветку ивы с листьями надеть пластиковый пакет и зажать, скоро внутри начнёт скапливаться пригодная для питья вода", — Funkaceratops.

"Если вы подавились, не надо смущаться и уходить в туалет. Я видел пару человек, которые чуть не умерли, потому что запаниковали и отошли от своих компаний. Вместо этого покажите универсальный жест для удушья, положив обе руки на шею, — большинство людей поймут, что к чему", — Kat-is-sorry.

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"Если вас укусило дикое животное, срочно бегите делать прививку от бешенства. Серьёзно. Бешенство — не грипп или ещё какие-то "болячки". Это одна из самых смертельных болезней на планете. И если болезнь активируется, это почти стопроцентный летальный исход. Причём смерть будет мучительной", — Swordfish-Calm.

"Домкраты предназначены для того, чтобы поднимать машину, а не удерживать её поднятой. Поэтому никогда не работайте под автомобилем, который держится на домкратах. Лучше воспользуйтесь подставками, которые специально были для этого разработаны", — johnwillywanker.

"Если вам когда-то так не повезёт и придётся выживать в диком лесу, стрекотание сверчков или цикад не должно вас раздражать. Это знак того, что вы в безопасности: сверчки перестают стрекотать, когда к ним приближается что-то большое", — reeinc.

"Никогда не оставляйте незакреплённые тяжёлые предметы типа строительных инструментов на заднем сиденье автомобиля или у окна. При аварии на высокой скорости такие штуки могут вас убить", — andimacg.

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