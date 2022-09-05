В зоопарке Мариуполя овчарка заменила мать новорождённым тигрятам

В городском зоосаде тигрица родила четырёх детёнышей, но отказалась от их воспитания. Роль матери взяла на себя местная собака: теперь она выкармливает тигрят. Малыши, судя по видео с места событий, не обращают внимания на то, что окрас "мамы" несколько отличается от их собственного. Они бодро сосут молоко и рычат на людей, которые мешают трапезе.