В зоопарке Мариуполя овчарка заменила мать новорождённым тигрятам
Овчарка стала мамой маленьким тигрятам в Мариуполе. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов
В Мариуполе овчарка заменила мать новорождённым тигрятам. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".
В Мариуполе овчарка выкармливает новорождённых тигрят. Видео © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов
В городском зоосаде тигрица родила четырёх детёнышей, но отказалась от их воспитания. Роль матери взяла на себя местная собака: теперь она выкармливает тигрят. Малыши, судя по видео с места событий, не обращают внимания на то, что окрас "мамы" несколько отличается от их собственного. Они бодро сосут молоко и рычат на людей, которые мешают трапезе.
А ранее в донецком приюте для животных котёнок помогал врачам вылечить отравленную собаку. Несчастную пациентку принесли отравленную крысиным ядом, а маленького помощника по кличке Чита нашли на развалинах дома.