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5 сентября, 12:19

В зоопарке Мариуполя овчарка заменила мать новорождённым тигрятам

<p>Овчарка стала мамой маленьким тигрятам в Мариуполе. Обложка © Газета <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-09-03/tigritsa-otkazalas-v-zooparke-mariupolya-ovcharka-zamenila-mat-chetyrem-novorozhdennym-tigryatam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Роман Пименов</p>

Овчарка стала мамой маленьким тигрятам в Мариуполе. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

В Мариуполе овчарка заменила мать новорождённым тигрятам. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

В Мариуполе овчарка выкармливает новорождённых тигрят. Видео © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

В городском зоосаде тигрица родила четырёх детёнышей, но отказалась от их воспитания. Роль матери взяла на себя местная собака: теперь она выкармливает тигрят. Малыши, судя по видео с места событий, не обращают внимания на то, что окрас "мамы" несколько отличается от их собственного. Они бодро сосут молоко и рычат на людей, которые мешают трапезе.

Пять амурских тигрят впервые угодили в фотоловушку вместе с матерью

Пять амурских тигрят впервые угодили в фотоловушку вместе с матерью

А ранее в донецком приюте для животных котёнок помогал врачам вылечить отравленную собаку. Несчастную пациентку принесли отравленную крысиным ядом, а маленького помощника по кличке Чита нашли на развалинах дома.

Светлана Оперук

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