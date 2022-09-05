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5 сентября, 12:13

Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

МИД РФ включил 25 граждан США в чёрный список, включая актёров Шона Пенна и Бена Стиллера

<p>Шон Пенн и Бен Стиллер. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD,_%D0%A8%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sean_Penn_with_Cristina_Fern%C3%A1ndez_crop.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Casa Rosada</a> / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ben_Stiller_May_2019.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Montclair Film</a></p>

Шон Пенн и Бен Стиллер. Обложка © Wikipedia / Casa Rosada / Montclair Film

Министерство иностранных дел России объявило новые имена граждан США, которым запрещён въезд на территорию России. Среди них актёры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", — сказано в записи.

Всего в новом списке оказались 25 человек. Полный перечень доступен на сайте МИД РФ.

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Ранее в МИД России пригрозили ответом на приостановку ЕС упрощённого визового режима. Подобным решением страны Евросоюз наказал собственных граждан, ведь многие из них хотели бы работать в России, указал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Артур Лапсаков

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