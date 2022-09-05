Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
МИД РФ включил 25 граждан США в чёрный список, включая актёров Шона Пенна и Бена Стиллера
Шон Пенн и Бен Стиллер. Обложка © Wikipedia / Casa Rosada / Montclair Film
Министерство иностранных дел России объявило новые имена граждан США, которым запрещён въезд на территорию России. Среди них актёры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", — сказано в записи.
Всего в новом списке оказались 25 человек. Полный перечень доступен на сайте МИД РФ.
Ранее в МИД России пригрозили ответом на приостановку ЕС упрощённого визового режима. Подобным решением страны Евросоюз наказал собственных граждан, ведь многие из них хотели бы работать в России, указал замминистра иностранных дел Александр Грушко.