Украинские хакеры получили доказательства продажи для ВСУ оружия из Казахстана
Украинские хакеры получили документы с подтверждением продажи для ВСУ советского оружия Казахстана. Об этом заявила участница хакерской группировки "Берегини", её слова приводит RT.
"Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана", — сказала она на стриме "Летучка".
По словам хакера, эти документы были опубликованы. Девушка выразила надежду, что это помогло Правительству Казахстана принять правильное решение о прекращении поставок.
Ранее Лайф рассказывал, что посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский принёс извинения за высказывания о русских. Об этом заявил представитель МИД республики Айбек Смадияров.
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