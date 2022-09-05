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5 сентября, 12:02

Украинские хакеры получили доказательства продажи для ВСУ оружия из Казахстана

Украинские хакеры получили документы с подтверждением продажи для ВСУ советского оружия Казахстана. Об этом заявила участница хакерской группировки "Берегини", её слова приводит RT.

"Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана", — сказала она на стриме "Летучка".

По словам хакера, эти документы были опубликованы. Девушка выразила надежду, что это помогло Правительству Казахстана принять правильное решение о прекращении поставок.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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