Украинские хакеры получили доказательства продажи для ВСУ оружия из Казахстана

Украинские хакеры получили документы с подтверждением продажи для ВСУ советского оружия Казахстана. Об этом заявила участница хакерской группировки "Берегини", её слова приводит RT.

"Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана", — сказала она на стриме "Летучка".