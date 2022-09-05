Эстония начала подготовку к партизанской войне

Для этого будут создаваться агентурные сети и специальная инфраструктура. Например, конспиративные квартиры и тайники для "партизанской борьбы". Планируется, что число привлечённых к такой деятельности не должно превышать одну десятую процента населения страны. К слову, сейчас в Эстонии проживает около 1,3 миллиона человек, а значит, речь, судя по всему, идёт о подготовке около 1300 человек. В Минобороны собираются представить законопроект на утверждение властям уже в сентябре текущего года.