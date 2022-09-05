Эстония начала подготовку к партизанской войне
В Эстонии сообщили о начале подготовки к партизанской войне в случае оккупации страны
Министерство обороны Эстонии работает над законопроектом, который даст армии страны полномочия готовить вооружённое сопротивление на территориях, которые могут быть оккупированы. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
"Речь идёт об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной", — говорится в материале.
Для этого будут создаваться агентурные сети и специальная инфраструктура. Например, конспиративные квартиры и тайники для "партизанской борьбы". Планируется, что число привлечённых к такой деятельности не должно превышать одну десятую процента населения страны. К слову, сейчас в Эстонии проживает около 1,3 миллиона человек, а значит, речь, судя по всему, идёт о подготовке около 1300 человек. В Минобороны собираются представить законопроект на утверждение властям уже в сентябре текущего года.
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Ранее Лайф писал, что Эстония намерена укрепить оборону на суше, в воздухе и на море из-за "агрессивных" действий России на Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, выступая на пресс-конференции на шведском острове Готланд.