СК подтвердил гибель девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка

При восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае погибло девять туристов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"По предварительной информации, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из 7 регионов России, в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4150 метров, не менее 5 альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё 4 человек", — говорится в сообщении.