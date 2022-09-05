СК подтвердил гибель девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка
При восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае погибло девять туристов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"По предварительной информации, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из 7 регионов России, в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4150 метров, не менее 5 альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё 4 человек", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.
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