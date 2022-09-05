"Чемпион уже известен": Экс-спартаковец Ребко считает, что у команды нет шансов в борьбе за золото
Бывший футболист "Спартака" Ребко: Красно-белые не смогут составить конкуренцию "Зениту"
Бывший футболист московского "Спартака" Алексей Ребко считает, что красно-белые не смогут составить конкуренцию петербургскому "Зениту" в борьбе за победу в чемпионате России. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Накануне "Спартак" проиграл "Зениту" в домашнем матче восьмого тура РПЛ (1:2). По ходу встречи красно-белые вели в счёте, но удержать преимущество на смогли.
"Спартак" сделал шаг вперёд, если сравнивать матч за Суперкубок, но до "Зенита" ещё далеко. Есть ли у красно-белых какие-то шансы в борьбе за чемпионство? Чемпион уже известен", — сказал Ребко.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в восьми матчах 20 очков. "Спартак" с 16 баллами идёт на пятой позиции.
ФК "Спартак"