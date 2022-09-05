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5 сентября, 12:26

Скульптура в Летнем саду в Петербурге заработала косоглазие из-за неизвестного "художника"

Вандал нарисовал косые глаза скульптуре в Летнем саду в Петербурге

<p>Вандал изуродовал бюст Петронии Примы в Летнем саду в Петербурге. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rusmuseum.gardens" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Сады Русского музея"</a></p>

Вандал изуродовал бюст Петронии Примы в Летнем саду в Петербурге. Обложка © VK / "Сады Русского музея"

В Санкт-Петербурге неизвестный "художник" нарисовал косые глаза статуе в Летнем саду. Сотрудники культурного учреждения сейчас занимаются удалением краски с бюста Петронии Примы, жены императора Вителлия, и призывают шутников так больше не делать.

"Хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного, — непростое дело", — говорится в сообщении пресс-службы объединения "Сады Русского музея".

Там также добавили, что оригинал изуродованной скульптуры находится в Михайловском замке Русского музея. Её создателем является итальянец Антонио Коррадини. Работа датируется 1717 годом.

Появилось видео, как охранник Ельцин-центра пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

Появилось видео, как охранник Ельцин-центра пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

Ранее Лайф сообщал, что охранника Ельцин-центра, пририсовавшего глаза фигурам на картине ученицы Малевича, приговорили к 180 часам обязательных работ и принудительному лечению у психиатра. Сам инцидент произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".

Наталья Исакова

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