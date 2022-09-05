Скульптура в Летнем саду в Петербурге заработала косоглазие из-за неизвестного "художника"

В Санкт-Петербурге неизвестный "художник" нарисовал косые глаза статуе в Летнем саду. Сотрудники культурного учреждения сейчас занимаются удалением краски с бюста Петронии Примы, жены императора Вителлия, и призывают шутников так больше не делать.

"Хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного, — непростое дело", — говорится в сообщении пресс-службы объединения "Сады Русского музея".

Там также добавили, что оригинал изуродованной скульптуры находится в Михайловском замке Русского музея. Её создателем является итальянец Антонио Коррадини. Работа датируется 1717 годом.