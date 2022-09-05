В Петербурге неизвестный бросил "коктейль Молотова" под колёса автобуса

В центре Санкт-Петербурга неизвестный бросил "коктейль Молотова" в общественный транспорт. Об этом сообщает агентство "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 4 сентября на Суворовском проспекте. Водитель автобуса обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью прямо под колёса общественного транспорта, а затем убежал в сторону улицы Восстания. Указывается, что на место происшествия приехали полицейские и изъяли вещественные доказательства.