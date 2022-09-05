Полковник ВСУ погиб при попытке наступления на Херсон

Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнём артиллерии ВС РФ при попытке наступления на Херсон. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на украинские СМИ.

"1 сентября под шквальным огнём российской артиллерии погиб полковник ВСУ Андрей Омельченко. Ранее Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе", — отмечается в материале.

При этом место обстрела и гибели военного не уточняется.