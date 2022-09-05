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5 сентября, 12:58

Полковник ВСУ погиб при попытке наступления на Херсон

Полковник ВСУ Омельченко погиб под огнём артиллерии ВС РФ при попытке наступления на Херсон

<p>Андрей Омельченко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/milinfolive/89949" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Военный осведомитель"</a></p>

Андрей Омельченко. Обложка © Telegram / "Военный осведомитель"

Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнём артиллерии ВС РФ при попытке наступления на Херсон. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на украинские СМИ.

"1 сентября под шквальным огнём российской артиллерии погиб полковник ВСУ Андрей Омельченко. Ранее Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе", — отмечается в материале.

При этом место обстрела и гибели военного не уточняется.

ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников

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Ранее Лайф рассказал, что будет с армией Украины после провального наступления на Херсон. Украинские войска понесли большие потери при попытке атаковать Херсон. Основные силы ВСУ на юге рассеяны и могут быть окончательно разгромлены при наступлении России на Николаев.

Григорий Воронцов

Комментарий

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Иван Залупасегодня в 13:36

сдох пес

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