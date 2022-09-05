Полковник ВСУ погиб при попытке наступления на Херсон
Полковник ВСУ Омельченко погиб под огнём артиллерии ВС РФ при попытке наступления на Херсон
Андрей Омельченко. Обложка © Telegram / "Военный осведомитель"
Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнём артиллерии ВС РФ при попытке наступления на Херсон. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на украинские СМИ.
"1 сентября под шквальным огнём российской артиллерии погиб полковник ВСУ Андрей Омельченко. Ранее Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе", — отмечается в материале.
При этом место обстрела и гибели военного не уточняется.
Ранее Лайф рассказал, что будет с армией Украины после провального наступления на Херсон. Украинские войска понесли большие потери при попытке атаковать Херсон. Основные силы ВСУ на юге рассеяны и могут быть окончательно разгромлены при наступлении России на Николаев.