ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 12:58
9165

Полковник ВСУ погиб при попытке наступления на Херсон

Полковник ВСУ Омельченко погиб под огнём артиллерии ВС РФ при попытке наступления на Херсон

Андрей Омельченко. Обложка © Telegram / "Военный осведомитель"

Андрей Омельченко. Обложка © Telegram / "Военный осведомитель"

Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Омельченко погиб под огнём артиллерии ВС РФ при попытке наступления на Херсон. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на украинские СМИ.

"1 сентября под шквальным огнём российской артиллерии погиб полковник ВСУ Андрей Омельченко. Ранее Омельченко служил в СБУ и с 2014 года принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе", — отмечается в материале.

При этом место обстрела и гибели военного не уточняется.

ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников
ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников

Ранее Лайф рассказал, что будет с армией Украины после провального наступления на Херсон. Украинские войска понесли большие потери при попытке атаковать Херсон. Основные силы ВСУ на юге рассеяны и могут быть окончательно разгромлены при наступлении России на Николаев.

BannerImage
Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar