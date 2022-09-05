В российских школах прошёл урок "Мы — Россия. Возможности — будущее"

Для учащихся в РФ прошёл урок "Мы — Россия. Возможности — будущее", на котором школьникам и студентам колледжей рассказали о возможностях для реализации и социальных лифтах в стране. Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"Сегодня благодаря уроку тысячи школьников и студентов СПО узнали о том, как поступить в престижный вуз, найти стажировку и работу в ведущих компаниях России, получить образовательный грант и возможность реализовать свой проект, поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны, отправиться в путешествие по России, создать свою команду единомышленников и многое другое", — рассказал гендиректор платформы Алексей Комиссаров.

По его словам, площадка работает по всей стране, а для участия в ней нужно лишь подать заявку на сайте. В ходе урока школьники и студенты узнали о проектах платформы, показали короткий познавательный фильм, в котором сверстники учащихся поделились историями участия в активностях, конкурсах и олимпиадах в рамках организации "Россия — страна возможностей". Цель занятия — сформировать представление о потенциале и пользе самореализации и самоопределения, а также объяснить, как в этом может помочь платформа. В конце урока ребятам выдали приглашения от лидеров и амбассадоров к участию в проектах "России — страны возможностей", рассказали в организации.