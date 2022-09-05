В США обозначили единственное эффективное решение украинского кризиса

Чтобы не оказаться перед выбором между эскалацией конфликта с Россией и состязанием на выносливость, Вашингтону придётся пойти на компромисс с Москвой в украинском кризисе. Таким мнением в статье для The Hill поделился бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.

По его словам, окно возможностей для Белого дома на Украине стремительно уменьшается, а время при этом играет на руку России. Он также отверг как экономические, так и милитаристские нападки на Москву как способы поменять ситуацию к лучшему.

"Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей; связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах. <...> Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно", — объяснил Биб.

Единственным выходом из кризиса в отношениях автор считает нахождение компромисса с Россией, предусматривающего возвращение к изначальным предложениям, которые Москва и Киев обсуждали во время переговоров в Стамбуле.