Готовивший "Локомотив" к матчам РПЛ Комппер покинул тренерский штаб команды

Немецкий специалист Марвин Комппер покинул тренерский штаб московского "Локомотива". Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Накануне "Локомотив" уступил грозненскому "Ахмату" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России со счётом 1:2 и опустился на 11-е место в турнирной таблице. При этом с середины первого тайма хозяева играли в большинстве.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба "Локомотив". С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером Йозефом Циннбауэром", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Комппер является воспитанником "Штутгарта". Во взрослой карьере он выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Хоффенхайм", "Фиорентину", "Лейпциг", "Дуйсбург" и шотландский "Селтик". В 2008 году центральный защитник провёл один матч за сборную Германии.