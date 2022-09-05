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5 сентября, 12:40

Захарова ответила на слова главы МИД Франции: Кроме санкций и злобы у ЕС ничего нет

Западные страны помимо санкций против России могут предложить лишь злобу. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на слова министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о том, что у ЕС есть варианты новых ограничений против Москвы.

"А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: ещё есть злоба, много злобы, очень много злобы", — написала Захарова в телеграм-канале.

Песков: Россия должна смело идти по своему пути, несмотря на санкции

Песков: Россия должна смело идти по своему пути, несмотря на санкции

Ранее была названа страна в Евросоюзе, готовая взбунтоваться против санкций. Как пишет газета Die Welt, зимой этот тренд может лишь усилиться.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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Лис Крюгерсегодня в 13:10

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