Захарова ответила на слова главы МИД Франции: Кроме санкций и злобы у ЕС ничего нет

Западные страны помимо санкций против России могут предложить лишь злобу. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на слова министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о том, что у ЕС есть варианты новых ограничений против Москвы.

"А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: ещё есть злоба, много злобы, очень много злобы", — написала Захарова в телеграм-канале.