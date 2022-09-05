Зеленский нервничает из-за критики в западных СМИ, уверен политолог
Политолог Корнилов: Зеленский болезненно воспринимает критику в западных СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает критику в западных СМИ. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог Владимир Корнилов. Так эксперт отреагировал на материал газеты Berliner Zeitung, в котором журналисты заподозрили лидера Незалежной во лжи народу страны.
Специалист добавил, что беспокоит Зеленского и политическая активность главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, про которого часто пишут западные издания. Кроме того, эксперт заметил, что сейчас на Украине нет единства, в частности, в Кабмине наблюдаются междоусобные войны.
"Мы видим, как различные команды внутри Украины пытаются сожрать друг друга. Недавнее заявление уволенного Зеленским генерала [Сергея] Кривоноса о сотнях тысяч потерь [со стороны украинских военных] свидетельствует о том, что команда [экс-президента Украины] Порошенко спит и видит, как потоптаться по трупу Зеленского", — заключил Корнилов.
Ранее Лайф писал, что на Украине политические противники припомнили президенту Владимиру Зеленскому, как он умолчал о разведывательной информации, полученной от США. Его якобы предупреждали о скором начале российской военной спецоперации. Немецкое издание Berliner Zeitung теперь задаётся вопросом, не ввёл ли Зеленский тогда свой народ в заблуждение умышленно.
ТАСС / Zuma