Зеленский нервничает из-за критики в западных СМИ, уверен политолог

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает критику в западных СМИ. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог Владимир Корнилов. Так эксперт отреагировал на материал газеты Berliner Zeitung, в котором журналисты заподозрили лидера Незалежной во лжи народу страны.

Специалист добавил, что беспокоит Зеленского и политическая активность главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, про которого часто пишут западные издания. Кроме того, эксперт заметил, что сейчас на Украине нет единства, в частности, в Кабмине наблюдаются междоусобные войны.

"Мы видим, как различные команды внутри Украины пытаются сожрать друг друга. Недавнее заявление уволенного Зеленским генерала [Сергея] Кривоноса о сотнях тысяч потерь [со стороны украинских военных] свидетельствует о том, что команда [экс-президента Украины] Порошенко спит и видит, как потоптаться по трупу Зеленского", — заключил Корнилов.