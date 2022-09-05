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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 12:56
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В Харьковской области отказавшихся воевать солдат ВСУ отпустили к семьям

РИА "Новости": Отказавшихся воевать против России солдат ВСУ отпустили к семьям

В Харьковской области отпустили домой первую группу солдат ВСУ, которые отказались участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали сами бывшие военные, им разрешили вернуться к семьям при условии, что они являются жителями освобождённых территорий и не участвовали в вооружённом конфликте после 24 февраля. Также солдаты не должны быть замешаны в военных преступлениях.

Так, в первую группу, в частности, вошли три украинских контрактника. После приезда домой они обязаны отмечаться в органах власти на освобождённых территориях. Вместе с тем им на время запрещено выезжать за пределы региона.

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Ранее солдат ВСУ рассказал, как иностранцы забирали полученное Украиной от Запада оружие. По его словам, иностранцы отнимали прежде всего шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатомёты "Матадор". А когда украинские бойцы пытались задавать вопросы, командиры говорили, что это не их дело.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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