В Харьковской области отказавшихся воевать солдат ВСУ отпустили к семьям
РИА "Новости": Отказавшихся воевать против России солдат ВСУ отпустили к семьям
В Харьковской области отпустили домой первую группу солдат ВСУ, которые отказались участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как рассказали сами бывшие военные, им разрешили вернуться к семьям при условии, что они являются жителями освобождённых территорий и не участвовали в вооружённом конфликте после 24 февраля. Также солдаты не должны быть замешаны в военных преступлениях.
Так, в первую группу, в частности, вошли три украинских контрактника. После приезда домой они обязаны отмечаться в органах власти на освобождённых территориях. Вместе с тем им на время запрещено выезжать за пределы региона.
Ранее солдат ВСУ рассказал, как иностранцы забирали полученное Украиной от Запада оружие. По его словам, иностранцы отнимали прежде всего шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатомёты "Матадор". А когда украинские бойцы пытались задавать вопросы, командиры говорили, что это не их дело.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine