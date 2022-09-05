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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 16:00

В Госдуме назвали трагикомедией выбор Трасс премьером Британии

Депутат Морозов назвал трагикомедией назначение Лиз Трасс премьером Великобритании

Назначение Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании является трагикомедией. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Это драматическое решение англичан с привкусом трагикомедии, потому что обидно за великую нацию и за великое в прошлом государство, которое в итоге получает такого премьер-министра", — сказал он.

Парламентарий допустил, что в личности Трасс и её решениях произойдут какие-то изменения с учётом высокой ответственности новой должности, однако по предыдущим заявлениям политика складываются самые прискорбные ощущения и за её политическую компетенцию, и за клиническую русофобию.

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"Могут возникать неожиданности, связанные именно с уровнем непредсказуемости назначенного премьер-министра. Когда человек непредсказуем, то [выстраивать отношения] однозначно сложнее. Хотя одну логику мы точно прослеживаем — это клиническая русофобия, опасная в своих последствиях", — заключил депутат.

Напомним, за кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов партии. Её оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. На посту премьер-министра она сменила Бориса Джонсона.

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Twitter / Liz Truss

Кристина Шайдуллина
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