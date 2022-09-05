Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал, с какими вопросами жители обращаются к властям
Один из вопросов, с которым жители Московской области обращаются к властям, связан с благоустройством территории. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с зампредами.
"Я очень надеюсь, что вся наша риторика, все наши действия в части чуткой власти не только понятны, но и приняты главами в части решения проблем, которые постоянно существуют в нашей жизни. И наши жители обращаются", — приводит его слова телеканал "360".
По словам Воробьёва, системное решение вопросов жителей позволяет обеспечивать перемены. Губернатор также привёл в пример ряд обращений. Так, житель Раменского попросил сделать павильон на месте остановки "Дзержинский карьер". А женщина из Коломны написала Воробьёву в соцсетях о необходимости установить мусорный бак на перекрёстке рядом с Троицкой церковью. Глава Подмосковья подчеркнул, что подобных обращений очень много.
Ранее Лайф писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования на лесные пожары. Об этом он заявил на заседании с силовыми структурами.
ТАСС / Михаил Терещенко