Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал, с какими вопросами жители обращаются к властям

Один из вопросов, с которым жители Московской области обращаются к властям, связан с благоустройством территории. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с зампредами.

"Я очень надеюсь, что вся наша риторика, все наши действия в части чуткой власти не только понятны, но и приняты главами в части решения проблем, которые постоянно существуют в нашей жизни. И наши жители обращаются", — приводит его слова телеканал "360".

По словам Воробьёва, системное решение вопросов жителей позволяет обеспечивать перемены. Губернатор также привёл в пример ряд обращений. Так, житель Раменского попросил сделать павильон на месте остановки "Дзержинский карьер". А женщина из Коломны написала Воробьёву в соцсетях о необходимости установить мусорный бак на перекрёстке рядом с Троицкой церковью. Глава Подмосковья подчеркнул, что подобных обращений очень много.