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5 сентября, 14:34

"Стройный, как кипарис": Александр Емельяненко сумел невероятно похудеть перед боем с Дациком

Александр Емельяненко рассказал, что похудел на 23,5 кг перед боем с Дациком

Российский боец ММА Александр Емельяненко сумел привести себя в отличную форму перед боем с Вячеславом Дациком и похудел более чем на 23 килограмма. Видео спортсмен опубликовал в соцсетях.

"Я, когда приехал на сборы, весил 135 килограммов. За два месяца я похудел… Сейчас 111,5 килограмма. Всё в ваших руках, следите за собой", — рассказал Емельяненко-младший.

В подписи к посту Емельяненко заметил, что теперь он "стал стройный, как кипарис". Он также подчеркнул, что для избавления от лишнего веса крайне важно следить за своим питанием и тогда получится прийти в хорошую форму.

Александр Емельяненко разбил арбуз одним ударом

Александр Емельяненко разбил арбуз одним ударом

Добавим, что бой Емельяненко — Дацик пройдёт в Москве 24 сентября по правилам бокса.

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VK / Александр Емельяненко

Шамиль Гаджиев

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