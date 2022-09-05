"Стройный, как кипарис": Александр Емельяненко сумел невероятно похудеть перед боем с Дациком

Российский боец ММА Александр Емельяненко сумел привести себя в отличную форму перед боем с Вячеславом Дациком и похудел более чем на 23 килограмма. Видео спортсмен опубликовал в соцсетях.

"Я, когда приехал на сборы, весил 135 килограммов. За два месяца я похудел… Сейчас 111,5 килограмма. Всё в ваших руках, следите за собой", — рассказал Емельяненко-младший.

В подписи к посту Емельяненко заметил, что теперь он "стал стройный, как кипарис". Он также подчеркнул, что для избавления от лишнего веса крайне важно следить за своим питанием и тогда получится прийти в хорошую форму.