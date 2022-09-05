Футболист молодёжной сборной России Кузьмичёв может перейти в "Локомотив"

Валериюс Мижигурскис, агент защитника екатеринбургского "Урала" Ивана Кузьмичёва, заявил, что футболист может перейти в московский "Локомотив". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Переговоры между "Уралом" и "Локомотивом" действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы", — сказал Мижигурскис.