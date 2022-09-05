Футболист молодёжной сборной России Кузьмичёв может перейти в "Локомотив"
Валериюс Мижигурскис, агент защитника екатеринбургского "Урала" Ивана Кузьмичёва, заявил, что футболист может перейти в московский "Локомотив". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Переговоры между "Уралом" и "Локомотивом" действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы", — сказал Мижигурскис.
21-летний центральный защитник выступает за "Урал" с 2020 года. В составе клуба он провёл 32 матча во всех турнирах, сделав две голевые передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро.
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