Москве "ни жарко ни холодно" от победы Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра Великобритании, так как позиции обоих кандидатов на этот пост в вопросе отношений с РФ схожи. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Как и ожидалось, новым лидером Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко ни холодно. Прежде всего потому, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было", — написал он в телеграм-канале.

При этом Косачёв отметил, что соперник Трасс, экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства "исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы". Он добавил, что с приходом нового премьера Россию будет ожидать "политика без тормозов" в связи с её недавними заявлениями о том, что Лондон "уже не может убрать ногу с педали газа".

Кроме того, сенатор добавил, что, "покатавшись на публику на танке, Трасс очень хотела сформировать образ новой "железной леди". Однако, по его словам, похоже, всё "железо" будет и дальше отправляться на Украину, дабы максимально отсрочить крах "киевских любимцев Лондона".