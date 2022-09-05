Путин похвалил главу Камчатки Солодова за успехи в развитии региона

Обстановка в Камчатском крае меняется к лучшему: в регионе растёт производство, наблюдается развитие в сельском хозяйстве и даже заметен приток населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором края Владимиром Солодовым.

"Ситуация здесь, может быть, не теми темпами, которыми бы нам хотелось, но всё-таки меняется к лучшему под вашим руководством, что очень приятно отметить. Растёт промышленное производство, уровень безработицы гораздо ниже, чем в целом по стране, сельскохозяйственное производство развивается", — сказал он.

По словам Путина, всё в регионе по основным показателям стабилизируется. Однако президент отметил, что есть вопросы, которые требуют внимательного отношения со стороны Солодова и федеральных властей. Они касаются социально-экономического положения в Камчатском крае.