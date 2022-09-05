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5 сентября, 14:26

Песков: Называя РФ "фашистским государством", Боррель обнуляет себя как дипломата

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полностью обнулил себя как дипломата после заявления о том, что Россия — "фашиствующее государство". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат", — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что отныне никакие суждения Борреля о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер.

Боррель заявил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу

Боррель заявил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу

Ранее Боррель предрёк Евросоюзу серьёзные трудности из-за антироссийских санкций. По словам главы евродипломатии, Европа должна быть готова заплатить цену за свободу от российских энергоресурсов.

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Twitter / Josep Borrell Fontelles

Артур Лапсаков

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