Песков: Называя РФ "фашистским государством", Боррель обнуляет себя как дипломата

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полностью обнулил себя как дипломата после заявления о том, что Россия — "фашиствующее государство". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат", — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что отныне никакие суждения Борреля о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер.