Песков: Называя РФ "фашистским государством", Боррель обнуляет себя как дипломата
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полностью обнулил себя как дипломата после заявления о том, что Россия — "фашиствующее государство". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат", — приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что отныне никакие суждения Борреля о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер.
Ранее Боррель предрёк Евросоюзу серьёзные трудности из-за антироссийских санкций. По словам главы евродипломатии, Европа должна быть готова заплатить цену за свободу от российских энергоресурсов.
Twitter / Josep Borrell Fontelles