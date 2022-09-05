Хуснуллин: До конца года в Донбассе планируется восстановить около 1300 домов

До конца 2022 года Россия планирует восстановить примерно 1300 многоквартирных домов и более 14 тысяч ИЖС в Донбассе. Об этом в телеграм-канале заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Строительство домов в Мариуполе. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

"В Донбассе до конца 2022 года планируем восстановить порядка 1300 многоквартирных домов и порядка 14 200 ИЖС", — написал он.

По словам Хуснуллина, обеспечение людей жильём в Донбассе является приоритетом для России, причём в регионе не только восстанавливают, но и строят новые дома. Так, в Мариуполе до конца 2022 года планируется построить порядка 100 тысяч квадратных метров для 15 тысяч человек, подчеркнул он.