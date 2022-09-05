Хуснуллин: До конца года в Донбассе планируется восстановить около 1300 домов
До конца 2022 года Россия планирует восстановить примерно 1300 многоквартирных домов и более 14 тысяч ИЖС в Донбассе. Об этом в телеграм-канале заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Строительство домов в Мариуполе. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин
"В Донбассе до конца 2022 года планируем восстановить порядка 1300 многоквартирных домов и порядка 14 200 ИЖС", — написал он.
По словам Хуснуллина, обеспечение людей жильём в Донбассе является приоритетом для России, причём в регионе не только восстанавливают, но и строят новые дома. Так, в Мариуполе до конца 2022 года планируется построить порядка 100 тысяч квадратных метров для 15 тысяч человек, подчеркнул он.
Напомним, 29 июля президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку жилья в ДНР и ЛНР. Речь также идёт о выплатах на ремонт квартир и частных домов.
кадр из видео Telegram / Марат Хуснуллин