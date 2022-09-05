"Она не нужна публике, она забыта": Критик Соседов жёстко прошёлся по вернувшейся в Россию Пугачёвой
Критик Соседов назвал нездоровым интерес публики к вернувшейся в Россию Пугачёвой
Известный музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием "Вечерняя Москва" категорично высказался о возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. По его мнению, здесь творчество артистки уже никому не интересно.
"Какая разница — приехала она, уехала? Вы мне объясните, кому это интересно вообще? Это абсолютно неинтересно! Она давно не поёт, концертов не даёт. <...> Она не нужна публике, она забыта. И любые попытки её реабилитировать закончатся провалом", — возмутился критик.
По его словам, "нездоровый интерес", который так активно проявляют СМИ к теме возвращения певицы, является чьим-то заказом. Соседов также считает, что оскорбительные обращения к Пугачёвой, которые время от времени появляются на фасаде телецентра "Останкино", являются попросту фейком.
Как рассказывал Лайф, Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Затем Пугачёва сообщила, что планирует вернуться в РФ к осени. Обещание Алла Борисовна сдержала, приехала вместе с дочкой и сыном. Певица заметила, что теперь будет "наводить порядок в головах" — своей и окружающих.
Wow
10 фото случаев, когда мастера без вкуса воплощали идеи в жизнь и получалось удивительно... мерзко
сегодня в 13:05
Шнуров ответил критикам вернувшейся в Россию Пугачёвой: Примадонна может делать всё что угодно
сегодня в 11:40
Эти пять имён носят самые агрессивные мужчины, от которых не знаешь, чего ждать
сегодня в 11:30
ТАСС / Станислав Красильников