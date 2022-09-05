"Она не нужна публике, она забыта": Критик Соседов жёстко прошёлся по вернувшейся в Россию Пугачёвой

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием "Вечерняя Москва" категорично высказался о возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. По его мнению, здесь творчество артистки уже никому не интересно.

"Какая разница — приехала она, уехала? Вы мне объясните, кому это интересно вообще? Это абсолютно неинтересно! Она давно не поёт, концертов не даёт. <...> Она не нужна публике, она забыта. И любые попытки её реабилитировать закончатся провалом", — возмутился критик.