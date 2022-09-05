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5 сентября, 14:11

"Она не нужна публике, она забыта": Критик Соседов жёстко прошёлся по вернувшейся в Россию Пугачёвой

Критик Соседов назвал нездоровым интерес публики к вернувшейся в Россию Пугачёвой

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием "Вечерняя Москва" категорично высказался о возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. По его мнению, здесь творчество артистки уже никому не интересно.

"Какая разница — приехала она, уехала? Вы мне объясните, кому это интересно вообще? Это абсолютно неинтересно! Она давно не поёт, концертов не даёт. <...> Она не нужна публике, она забыта. И любые попытки её реабилитировать закончатся провалом", — возмутился критик.

По его словам, "нездоровый интерес", который так активно проявляют СМИ к теме возвращения певицы, является чьим-то заказом. Соседов также считает, что оскорбительные обращения к Пугачёвой, которые время от времени появляются на фасаде телецентра "Останкино", являются попросту фейком.

С кем "не по пути": В Кремле дали оценку заявлениям Пугачёвой и Галкина

С кем "не по пути": В Кремле дали оценку заявлениям Пугачёвой и Галкина

Как рассказывал Лайф, Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Затем Пугачёва сообщила, что планирует вернуться в РФ к осени. Обещание Алла Борисовна сдержала, приехала вместе с дочкой и сыном. Певица заметила, что теперь будет "наводить порядок в головах" — своей и окружающих.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова

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